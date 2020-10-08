Челябинск, 8 октября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В СИЗО и колониях Челябинской области приостановлены длительные и краткосрочные свидания. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

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Краткосрочные отменяются с 9 октября, а длительные — 12-го. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса.

Отметим, в Челябинской области в октябре и сентябре отмечался подъём заболеваемости COVID-19. Похожая ситуация и в других регионах России.