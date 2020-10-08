Ставрополь, 8 октября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Правительство России направит в 2021 году 1,5 млрд рублей на развитие Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Средства пойдут в том числе на решение проблем водоснабжения и водоотведения курортного региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Накануне, 7 октября, в Ставрополе первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич, курирующий Северный Кавказ, провел совещание по вопросам социально-экономического развития края. Федеральный чиновник отметил, что только за 2018−2020 годы в рамках госпрограммы развития СКФО Ставрополью было выделено 4,37 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей направлено на развитие Кавминвод.

«В 2021 году на реализацию подпрограммы комплексного развития КМВ из федерального бюджета запланировано 1,5 млрд рублей. При этом одной из первоочередных задач развития территории Михаил Бабич назвал решение проблем водоснабжения и водоотведения курортного региона», — сказано в сообщении.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров со своей стороны отметил, что преодоление инфраструктурных ограничений в развитии Кавминвод позволит повысить привлекательность ставропольских курортов для гостей и создать новые места размещения. По его словам, краевые власти ставят перед собой задачу достичь к 2030 году показателя 5 млн отдыхающих в год.