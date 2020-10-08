Москва, 8 октября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. На торгах в Европе 8 октября рост нефтяных котировок возобновился. Цена на Brent поднялась до $42,75 за баррель (+1,46%), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Основными причинами роста остаются ожидания итогов переговоров, связанных с очередным пакетом мер поддержки экономики США, усиление урагана «Дельта» в Мексиканском заливе США, а также забастовки рабочих в Норвегии.

Ураган стал опять усиливаться и вынудил некоторые нефтяные компании временно сократить или приостанавливать добычу нефти.

Покупатели увеличивают скорость движения и настроены проходить уровень $42,75. Есть мнение, что за отметкой $42,85 размещены стопы по коротким позициям.

Они могут стать топливом для роста к уровню $43,75. После него открывается дорога к уровню $46 за баррель Brent», — считает эксперт.

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