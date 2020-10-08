Нальчик, 8 октября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии снова выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки пациентов с COVID-19 стало больше на 64 человека. Днем ранее прирост составил на четыре человека меньше, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Увеличилось до 103 и число случаев смерти пациентов. Скончалась 68-летняя жительница города Нальчика. Выросло также число госпитализированных — их стало 1115, в то время как днем ранее на лечении в больницах находились 1085 заразившихся. В реанимациях в тяжелом состоянии остаются 64 человека.

Всего в Кабардино-Балкарии за все время подтвержден коронавирус у 8118 жителей. Вылечились 6638 человека.

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