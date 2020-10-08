Кострома, 8 октября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы от Костромской области Алексей Ситников призвал коллег «убрать за собой» мусор, оставшийся после выборов 13 сентября — передаёт ИА REGNUM.

Агитационные листовки в Костроме

«Коллеги, избирательная кампания прошла, победители определены, мандаты на руках. Пора убрать за собой. Призываю всех, кто действительно радеет за чистоту в наших городах и поселках, выйти на субботник и навести порядок — и за выигравших, и за проигравших», — написал Ситников в социальных сетях.

По словам политика, на предложение пока откликнулись представители только одной партии — «Единой России». В случае, если присоединиться к субботнику захотят партийцы из других объединений — их «воспримут с удовольствием».

«Я против расклеек рекламы на столбах, подъездах и прочих поверхностях, не предназначенных для этого. Люди стали бережно относиться к общественным пространствам. К тому же, много денег вкладывается в наведение порядка в городе. Мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы Кострома выглядела красивой. Объявления из разряда «куплю волосы», «куплю рога оленя», политическая реклама на подъездах — всё это раздражает. Лично для меня безразлично, за какими партиями убирать — мусор надо сортировать по признакам «бумага» или «пластик», а не по политическим мотивам», — заявил депутат в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, в период осенней избирательной кампании агитплакаты, листовки и другие материалы с завидной регулярностью появлялись не только на рекламных стендах, но и на деревьях, столбах, остановках и других пространствах Костромы. Горожане возмущались незаконной рекламой и писали жалобы в надзорные органы. Провести субботник по очистке Костромы от агитационного мусора планируется в эту субботу, 10 октября. В дальнейшем опыт планируется распространить на райцентры.