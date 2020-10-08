Вашингтон, 8 октября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трампзаявил о том, что не будет участвовать в намеченных на 15 октября вторых предвыборных дебатах с кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом, так как их планируется провести в дистанционном формате. Об этом глава Белого дома 8 октября сообщил в интервью Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, ранее в четверг комиссия по президентским дебатам заявила, что следующие дебаты между Трампом и Байденом «в целях защиты здоровья и безопасности всех участников» на фоне пандемии коронавируса состоятся в виртуальном формате.

Глава Белого дома отверг эту идею, заявив, что не будет принимать в них участие, назвав идею дистанционных дебатов «смехотворной».

"Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты, это не обсуждается. Вы сидите за компьютером и ведёте дебаты — это смешно», — заявил Трамп, подчеркнув, что для него это неприемлемо.

Американский лидер добавил, что узнал о решении комиссии по дебатам только в утром 8 октября, за несколько минут до интервью. Он обвинил комиссию в том, что она «пытается защитить Байдена». Трамп подчеркнул, что чувствует себя хорошо и ждёт проведения предвыборных митингов.

Как сообщало ИА REGNUM, первые дебаты между Трампом и Байденом состоялись 29 сентября в Огайо. После дебатов Трамп объявил о безоговорочной победе и окрестил соперника «Сонным Джо».

Однако 2 октября у президента США и его супруги Мелании Трамп был диагностирован коронавирус. Трамп провел несколько дней в госпитале и до сих пор находится на изоляции в Белом доме.