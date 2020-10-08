Пермь, 8 октября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Председатель пермского отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Алексей Мазуров высказал 8 октября ИА REGNUM опасения по поводу создания в России Общероссийского Фонда защиты детей.

Борис Кустодиев. Дети художника. 1913

Фонд будет создан во исполнение соответствующего указа президента России Владимира Путина, который он подписал 6 октября 2020 года. В качестве его учредителя выступит Министерство просвещения России. Согласно тексту документа, фонд создаётся в том числе для «консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей».

«К сожалению, моя оценка текущей ситуации в стране такова, что сегодня я с опаской отношусь к любой новости, которая касается создания каких-то структур, которые будут как-то связаны с институтами семьи и детства в России. Ежегодно родительской общественности приходится буквально с боем отбрасывать по несколько ювенальных инициатив, как законодательных, так и иных. Их пытаются пропихнуть любыми способами, порой лоббисты показывают просто невероятный уровень хитрости и изобретательности», — сказал Мазуров.

Он отметил, что у него сходу возник ряд вопросов к этой инициативе.

«Сказано, что фонд будет консолидировать усилия государства и общества по защите прав детей. В связи с этим у меня вопрос: а что, в нашей стране так остро стоит вопрос о необходимости их защиты, что нужно обязательно создавать какие-то специальные фонды и иные организации? У нас такие серьёзные проблемы с народом и обществом?» — спросил общественик.

Мазуров указал, что если отбросить манипуляции и посмотреть на реальную статистику того же МВД, то становится ясно, что какие-то проблемы, конечно, есть, но они явным образом не стоят остро, если говорить о состоянии общества в целом.

«Второй вопрос: от кого мы собираемся защищать наших детей? Потому что порой, когда начинаешь разбираться, выясняется, что защищать их собираются, прежде всего, от их же родителей. Потому что в рамках принятой сегодня властями на вооружение ювенальной концепции существует презумпция их виновности и считается, что семья является главной средой возникновения всех проблем несовершеннолетних, а общество, государство и его культурная и социальная политика — всё это как бы ни при чём. О принятии другой концепции пока не говорят ни слова», — отметил глава пермского отделения РВС.

Он напомнил: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что защита детей — это «такая область, где усилий много не бывает». Активист предложил подумать о том, что, возможно, эти усилия стоит направить, прежде всего, на регулирование и совершенствование упомянутых им областей.

«Третий вопрос: а когда у нас будет создан фонд защиты семьи и почему организацию нельзя было назвать, например, Фондом защиты семьи и детства? Я не понимаю, почему у нас из раза в раз семья и детство рассматриваются отдельно, почему идёт такая вот принципиальность в названиях?» — задал вопрос представитель РВС, отметив, что многим российским родителям всё это кажется подозрительным.

Он также напомнил: именно этот подход, при котором институты семьи и детства рассматриваются отдельно и называется ювенальным, т. е. ориентированным на детей.

«Ни в коем случае не хочу сказать, что президент, по указу которого будет создан этот фонд, хочет создать какую-то проювенальную структуру. Однако совершенно ясно, что он не будет управлять ей в ручном режиме. В связи с этим возникает четвёртый вопрос: а кто будет руководить деятельностью этого фонда, и на основании каких критериев и как именно будут отбираться и избираться эти люди? Я лично нисколько не удивлюсь, если в итоге на должности будут назначены одиозные фигуры, хорошо знакомые родительской общественности по продвижению различных ювенальных инициатив», — сказал Мазуров, добавив: он пока ничего не слышал о том, чтобы в этот фонд предложили войти членам РВС, которая является одной из крупнейших родительских организаций в стране или другим организациям, стоящим на таких же позициях.

Общественник выразил уверенность, что в России власть сегодня может создавать любые фонды, институты, ведомства, группы т. д., при этом сообщая гражданам, что их деятельность не будет носить ювенальный характер. Однако, по его мнению, эта деятельность всё равно будет именно такой, в большей или меньшей степени, и это будет длиться до тех пор, пока в государстве не будет утверждена на самом высоком уровне антиювенальная концепция защиты институтов семьи и детства, которая при этом будет по-настоящему принята народом.