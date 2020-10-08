Жители Переславля просят Владимира Путина защитить Плещеево озеро
Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 октября, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Жители деревни Криушкино городского округа Переславля-Залесского написали обращение к президенту России с просьбой защитить от тотальной застройки заповедные берега Плещеева озера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обращение также направлено в ярославское отделение Общероссийского народного фронта. ОНФ попросил Ярославскую областную прокуратуру проверить изложенные доводы.
Борьба против застройки северных берегов Плещеева озера ведётся уже много лет. Сейчас противостояние вступает в новую фазу. Администрация Переславля-Залесского подготовила проект генерального плана объединенного городского округа. Новый генплан предусматривает новую «атаку» застройщиков на побережье озера. Снижение антропогенной нагрузки не планируется — напротив, в земли поселений переводятся все новые и новые гектары земель пока еще сельхозназначения. В своем обращении жители ссылаются на мнение рабочей группы при Общественной палате Переславля-Залесского, которая еще весной 2020 года сделала вывод, что проект генплана надо разрабатывать заново, так как предложенный администрацией вариант содержит неустранимые недостатки.
Жители просят Владимира Путина поручить Генеральной прокуратуре проверить законность процедуры разработки проекта генплана, а также законность действий администрации городского округа по принятию работ в части принятия выполненных работ по контракту на разработку генерального плана, а также проверить разработанный проект генплана на соответствие его всем действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации (прежде всего Градостроительному кодексу РФ) в части включения в границы деревни Криушкино земельных участков в охранной зоне Национального парка «Плещеево озеро», а также в части увеличения территории других населенных пунктов.
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Сейчас в городском округе Переславль-Залесский проходят публичные слушания по проекту генерального плана. После этого проект поступит в городскую думу. Отметим, что публичные слушания носят рекомендательный характер. Всю ответственность за принятие генерального плана возьмут на себя депутаты Переславской городской думы.