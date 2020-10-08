Трамп напомнил военным США о своей огромной их поддержке
Вашингтон, 8 октября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. О своей огромной поддержке вооруженных сил США заявил американский лидер Дональд Трамп, выложивший 8 октября соответствующее видеообращение на своей странице в Twitter.
По его словам, когда он пришел к власти, у вооруженных сил не было средств: оборудование было старым или сломанным. При нем же Вашингтон потратил $2,5 трлн за время моего пребывания у власти. Кроме того, он добился значительного повышения размеров оплаты военным.
Высоко свои заслуги оценил Трамп и в области поддержки бывших военных, приняв соответствующий закон, который в значительной степени расширил доступ ветеранов к услугам здравоохранения. Благодаря этому, уверен глава Белого дома, подавляющее большинство американских военных поддерживают его администрацию.
В связи с этим он поблагодарил Республиканскую партию, поскольку получить средства от Демократической партии было сродни «вырыванию зубов».