Вашингтон, 8 октября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. О своей огромной поддержке вооруженных сил США заявил американский лидер Дональд Трамп, выложивший 8 октября соответствующее видеообращение на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Никогда не было ничего подобного тому, что я сделал для вооруженных сил», — заявил Трамп с лужайки перед Белым домом.

По его словам, когда он пришел к власти, у вооруженных сил не было средств: оборудование было старым или сломанным. При нем же Вашингтон потратил $2,5 трлн за время моего пребывания у власти. Кроме того, он добился значительного повышения размеров оплаты военным.

Высоко свои заслуги оценил Трамп и в области поддержки бывших военных, приняв соответствующий закон, который в значительной степени расширил доступ ветеранов к услугам здравоохранения. Благодаря этому, уверен глава Белого дома, подавляющее большинство американских военных поддерживают его администрацию.

«Я хотел бы подчеркнуть, мы вас всегда поддержим. Наши вооруженные силы никогда не было сильнее и эффективнее, у нас никогда не было такого оборудования: новейшие танки и самолеты, в том числе F-35. Самое лучшее», — указал Трамп.

В связи с этим он поблагодарил Республиканскую партию, поскольку получить средства от Демократической партии было сродни «вырыванию зубов».

«Поэтому нашим вооруженным силам я бы хотел заявить: не было еще такого президент, который бы вас так поддерживал, как я», — заключил он.