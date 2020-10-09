Пекин, 9 октября, 2020, 07:07 — ИА Регнум. Видеоролик, опубликованный китайскими ВСС, вызвал ответную реакцию в американских СМИ. Почему американские эксперты обеспокоились записью, имитирующей атаку китайских бомбардировщиков на условную базу неприятеля, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Китайский бомбардировщик H-6K

Все дело в том, что в видео, из-за которого разволновались американские эксперты, показан ядерный удар китайских бомбардировщиков H-6K по американской базе на острове Гуам. База Гуам — это не просто одна из многочисленных американских баз, это мощный форпост военной силы США, включающий как возможность запуска и обслуживания всех типов военных самолетов, так и развитую инфраструктуру для базирования кораблей и подводных лодок американского ВМФ.

Не даром именно ударом по Гуаму угрожал северокорейский лидер Ким Чен Ын в момент обострения отношений с США. Почему же китайское видео появилось именно сейчас? Читайте статью Владимира Васильева «Китай продемонстрировал ядерный удар по авиабазе США на Гуаме».