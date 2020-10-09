«Льготная» ипотека станет кладом для застройщика и пшиком для покупателя?
Москва, 9 октября, 2020, 06:00 — ИА Регнум. Рост цен на жилье в российских новостройках заставляет задуматься об эффективности мер, которые принимаются для обеспечения населения жильем. Почему в результате в выигрыше могут остаться совсем не покупатели жилья, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.
Строительную отрасль необходимо поддерживать, ведь она служит «экономическим локомотивом», от которого могут зависеть показатели в других областях экономики. И тем важнее правильно отрегулировать происходящее вокруг рынка жилья, вовремя и в нужной пропорции сочетая различные стимулы.
Но, стимулируя спрос, давая ипотечные кредиты на льготных условиях, надо помнить, что застройщик в погоне за сиюминутной прибылью может свести на нет попытки облегчить участь покупателя жилья. Как это происходит?
Читайте статью Галины Смирновой «Зачем нужна такая ипотека: деньги — застройщикам, а нагрузка — заемщикам?».