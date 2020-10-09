Москва, 9 октября, 2020, 06:00 — ИА Регнум. Рост цен на жилье в российских новостройках заставляет задуматься об эффективности мер, которые принимаются для обеспечения населения жильем. Почему в результате в выигрыше могут остаться совсем не покупатели жилья, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотечный кредит

Строительную отрасль необходимо поддерживать, ведь она служит «экономическим локомотивом», от которого могут зависеть показатели в других областях экономики. И тем важнее правильно отрегулировать происходящее вокруг рынка жилья, вовремя и в нужной пропорции сочетая различные стимулы.

Но, стимулируя спрос, давая ипотечные кредиты на льготных условиях, надо помнить, что застройщик в погоне за сиюминутной прибылью может свести на нет попытки облегчить участь покупателя жилья. Как это происходит?

Читайте статью Галины Смирновой «Зачем нужна такая ипотека: деньги — застройщикам, а нагрузка — заемщикам?».