Саратов, 8 октября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Служба скорой помощи в Саратове работает с повышенной нагрузкой. Жители зачастую злоупотребляют возможностью вызова неотложки, заявил заместитель главного врача станции скорой помощи Юрий Резник.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

С его слов, лишь около 10−15% поступающих вызовов являются неотложными. Число консультативных звонков в три раза превышает экстренные. Кареты скорой помощи вынуждены ездить ко всем, что увеличивает время ожидания для оказания неотложной помощи. В течение суток каждая бригада медиков выезжает до 20 раз. Основной пик вызовов приходится на ночь, а в сутки поступает более 1 тыс. звонков. Перед выездом любая бригада скорой готовит соответствующе автомобиль и оборудование. В настоящее время сотрудники скорой работают на пределе своих возможностей, отметил Резник.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области будет создана единая система баз «скорой помощи». Единая служба «03» может заработать уже в декабре текущего года, это позволит сократить ожидание медицинской помощи до требуемого норматива в 20 минут. Все неотложки оборудуют спутниковой навигацией. На первом этапе диспетчеры смогут принимать вызовы по Саратову и Саратовскому району, а также Балашовскому, Татищевскому, Воскресенскому и Энгельсскому районам. На втором этапе, при четкой работе в течение полугода, такая система распространится на весь регион. Автомобили при этом останутся в ведении районных больниц, которые и будут продолжать обслуживание «скорых».

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