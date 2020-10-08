Самара, 8 октября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сообщению пресс-службы ведомства, 58-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего в области скончались 207 пациентов с COVID-19. При этом по региону коэффициент летальности составил 1,63 (по России — 1,75), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 6,48 (по России — 15,11).

Отмечается, что за сутки в регионе было выявлено 118 случаев заражения коронавирусом. А всего по области выявили 12 684 случаев заражения этой инфекцией. При этом справился с ней 9951 человек. На учете у врачей стоят 280 человек.