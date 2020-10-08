Вакцинацию населения от SARS-CoV-2 в Костромской области начнут в 2021 году
Кострома, 8 октября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. В 2020 году в Костромской области прививать от коронавируса будут только медицинских работников из «красной зоны». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.
До конца 2020 года в область поступят 548 доз вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.
Прививать население и работников системы образования в области планируют в 2021 году — всё зависит от количества доз вакцины, которую Минздрав направит в регион.
По словам Нечаева, ни один из врачей, работающих с больными COVID-19, не отказался от укола. Глава департамента здравоохранения готов вакцинироваться сам, но это будет возможно «только после того, как будут вакцинированы все работники учреждений из группы риска».