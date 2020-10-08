Москва, 8 октября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В России увеличились объёмы сбора зерновых, что позволяет нарастить экспорт. Об этом 8 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

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Он заявил, что производство зерновых является одной из ключевых экспортных позиций, и сейчас в России намолочено зерна больше, чем на аналогичную дату 2019 года — 126 млн тонн зерна.

«Это позволяет не только обеспечить собственные потребности, но и наращивать экспорт», — сказал глава правительства.