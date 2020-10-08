Томск, 8 октября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области скончались два пациента с коронавирусом. Они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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За весь период в Томской области умерли 90 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в регионе не было зарегистрировано смертельных случаев среди пациентов с SARS-CoV-2.

Всего в Томской области коронавирус на сегодняшний день выявлен у 8323 человек.