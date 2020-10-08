Красногорск, 8 октября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Московской области выявлено 433 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эта цифра на 38 случаев превышает показатели предыдущих суток, когда в регионе было выявлено 395 лиц с коронавирусной инфекцией. При этом уровень заболеваемости в регионе непрерывно растёт с 29 сентября.

Однако особенно быстро динамка распространения начала происходить с 3 октября, когда прирост числа новых случаев почти каждый день исчислялся десятками.

Всего, по состоянию на 8 октября, в Московской области зафиксировано 76 145 случаев заражения коронавирусом. С начала распространения инфекции от неё скончалось 1390 человек.