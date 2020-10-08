Сеул, 8 октября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. С 13 октября в Южной Корее возобновят действие программы бесплатного вакцинирования от гриппа подростков и пожилых людей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (KDCPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По их словам, с 13 октября начнётся вакцинация подростков в возрасте от 13 до 18 лет, с 19 октября — пожилых людей в возрасте от 70 лет и старше, с 26 октября — пожилых людей в возрасте 62−69 лет.

Известно, что начиная с 25 сентября в стране возобновили программу вакцинирования от гриппа беременных и детей в возрасте до 12 лет.

Читайте также: В Южной Корее приступили к вакцинации беременных и детей от гриппа

Напомним, что 21 сентября представители управления временно приостановили действие программы в связи с нарушениями условий хранения вакцины.

А также: В Южной Корее вакцина для детей и беременных хранилась с нарушениями