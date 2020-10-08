Кострома, 8 октября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Костромская гордума седьмого созыва провела первое заседание. Одним из главных вопросов повестки стало назначение нового главы Костромы. Большинством голосов депутатов на эту должность был вновь избран Юрий Журин. В его поддержку высказался 31 и 33 парламентариев.

Юрий Журин

У главы увеличилось количество замов — заместителем Журина по социальным вопросам и местному самоуправлению опять стала Галина Дулина. Вторым заместителем по направлению экономики и городского хозяйства избран депутат Сергей Сергейчик. В городском парламенте пообещали, что оплата работы второго зама не повлечёт дополнительных расходов на думу, так как количество парламентариев с прошлого созыва сократилось на 5 человек.

«Появление в структуре городского парламента двух заместителей проголосовавшие за принятие этого решения аргументируют усилением позиций представительного органа, а также целью уделить больше внимания вопросам жкх, распределению бюджетных средств и привлечению новых источников доходов. Кроме того, думцы рассчитывают активизировать работу по вхождению Костромы в федеральные программы», — говорится в сообщении думы.

Напомним, прямые выборы мэра в Костроме отменили в 2010 году. С этого момента глава города стал избираться не прямым всенародным голосованием, а выбираться из числа муниципальных депутатов. Впервые на должность главы Костромы Журина избрали в 2011 году, в 2015 году состоялось его переизбрание.

По итогам выборов 13 сентября в седьмой созыв гордумы прошло 33 депутата. Все они избирались как одномандатники. В шестом созыве думы было представлено 38 депутатов, 10 из них были избраны по спискам партий.