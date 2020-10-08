Тутаев, Ярославская область, 8 октября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области паром с пассажирами и транспортом вернулся, чтобы забрать опоздавшую чиновницу. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Admtmr.ru Паром в Тутаеве

Город Тутаев расположен на двух берегах Волги, моста нет. Основным средством сообщения является паром, который ходит по расписанию. 2 октября паром отчалил от левого берега, а потом вернулся.

Как выяснилось, он забрал опоздавшую первого заместителя главы Тутаевского района Маргариту Новикову. Это не понравилось другим пассажирам. Паром следует один раз в час.

Обсуждение инцидента развернулось в социальных сетях, после чего чиновница извинилась перед земляками. Она рассказала, что задержалась на встрече с жителями Левобережного поселения.

«Мы рассчитывали успеть обратно на паром, но не получилось, а лодок не наблюдалось. В беседе с жителями часто возникают дополнительные вопросы и прервать разговор нельзя. Невозможно отказать, услышать каждую просьбу — наша обязанность. В результате опоздали, но нам срочно нужно было попасть на встречу с возможным инвестором. 4 минуты, на которые задержался паром, могли сорвать переговоры на 1000 рабочих мест для жителей города и района. Еще все могли слышать сегодня гул сирен, у нас проводились тактико-специальные учения по гражданской обороне федерального уровня, на подведение итогов которого также важно было попасть. Мне очень неловко перед людьми, еще раз приношу свои искренние извинения!» — написала Маргарита Новикова.

Проблема связи двух берегов в Тутаеве существует много лет. Последние планы предполагали строительство канатной дороги над Волгой. Но пока жители преодолевают Волгу по-старинке — на водном транспорте в навигацию и пешком зимой. Или же делают крюк в несколько десятков километров через Ярославль.