Москва, 8 октября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Режим ожидания на внутреннем валютном рынке 8 октября сохраняется. Доллар дешевеет на 0,1% до 77,95 руб., евро — на 0,2% до 91,60 руб. Но колебания курсов заключены в коридорах последних трех дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Подобное поведение характерно в целом для валютного рынка в последние дни. Шок от распоряжения президента США Дональда Трампа прервать переговоры с демократами по принятию в Конгрессе США нового пакета стимулов оказался непродолжительным.

Причина в его намерении одобрить выделение дополнительной помощи авиакомпаниям, малому бизнесу и предусмотреть прямые выплаты американцам.

Таким образом экономика пусть и не в ожидаемом размере, но получит поддержку. При этом у рынка остаются ожидания, что после такого маневра остаются шансы для рассмотрения всеобъемлющей программы.

Демократы настаивают на объеме стимулов в $2,2 трлн, тогда как республиканцы — на $1,6 трлн. Сдержанная реакция также объясняется сигналами от главного экономиста ФРС о потенциальном запуске программы количественного смягчения в эквиваленте 30% от ВВП в условиях отсутствия пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Рубль поддерживает рост цен на нефть на 1% по марке Brent. Из-за усиления урагана «Дельта» в Мексиканском заливе приостановлена практически вся добыча в регионе. На рынке энергоносителей этот фактор выступает основным после того, как вышедшие накануне данные по запасам от минэнерго США носили нейтральный характер.

Поведение рубля на фоне снижения геополитических опасений (санкции за ухудшение самочувствия оппозиционного политика Навального будут носить адресный, а не секторальный характер, появилась информация о запланированных переговорах по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха).

Это указывает на появление предпосылок возобновления коррекции с обновлением курсами доллара и евро минимумов октября — 77 и 90,45 руб. соответственно в ближайшие пару недель. В то же время нельзя полностью исключать перед этим возврата к локальным вершинам от 5 октября (78,9 руб. и 92,75 руб.)

Сегодня на настроения повлияют данные по заявкам на получение пособий по безработице в 15:30 по мск. Рекордный объем размещений Минфином ОФЗ на 315,7 млрд руб. не повлиял на диспозицию на внутреннем валютном рынке из-за отсутствия на нем зарубежных инвесторов», — считает эксперт.

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