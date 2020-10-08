Москва, 8 октября, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В России запускается механизм поощрения инвестиций «вдолгую», сообщил 8 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, любой бизнес требует гарантий, особенно если привлекаются большие ресурсы, в том числе заёмные.

«Просчитывая сметы на годы вперёд, инвесторы хотят быть уверены, что основные условия ведения бизнеса не будут изменены государством. Решения правительства в этой сфере инвесторы ждут уже давно. Особенно актуальными они стали сейчас, когда из-за коронавируса и связанной с ним глобальной экономической турбулентности инвестиционные риски заметно выросли», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что долгосрочным проектам нужны долгосрочные гарантии на уровне государства, и правительство их предоставит.

«Мы запускаем специальный институт — соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Желающие реализовать крупные инвестиционный проект на территории нашей страны смогут подписать соглашение с Минэкономразвития в заявительном порядке. Там будут чётко прописаны гарантии неизменности условий на длительный период в зависимости от отрасли и объёма инвестиций», — заявил премьер-министр.

Для реализации механизма подписаны два постановления — с правилами соглашений и определяющее порядок выплат и компенсаций.

По мнению Мишустина, новый механизм позволит продвинуться в работе по улучшению делового климата в России, а также упростит запуск нового инвестиционного цикла.