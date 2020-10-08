Оренбург, 8 октября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Оренбургскую область из Москвы поступила крупная партия средств индивидуальной защиты. Комбинезоны, очки, экраны, халаты, маски, перчатки, антисептики предоставлены за счет средств резервного фонда президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Оренбургское отделение ОНФ Партия средств индивидуальной защиты, поступившая в Оренбург из Москвы

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В рамках акции #МыВместе груз массой более 4 тонн передан областному аптечному складу в Оренбурге для формирования запасов в период роста коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Директор областного аптечного склада в Оренбурге Сергей Ступин отметил, что сейчас для обеспечения деятельности COVID-центров средств индивидуальной защиты достаточно, но в связи в подъемом заболеваемости потребность в средствах индивидуальной защиты нарастает. «Считаю, что данная поставка является своевременной: средства защиты 17 наименований от Народного фронта — это дополнительная помощь региону в обеспечении категории большого профессионального риска — врачей и медперсонала», — сказал он.

Напомним, в Оренбургской области отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 28 сентября ужесточён коронавирусный режим. В местах массового пребывании граждан обязательно использование масок. Пожилым людям покидать дом можно только в случаях острой необходимости. Во всех муниципалитетах свою работу возобновили волонтерские штабы для помощи пенсионерам.