Москва, 8 октября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В период с 28 сентября по 2 октября Госинспекция по недвижимости Москвы провела 4274 проверки неторговых организаций на предмет соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Об этом 8 октября сообщается на официальной странице государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва в период пандемии

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По результатам инспекции было выявлено в общей сложности 58 нарушений.

«В результате выявлено 35 нарушений в части социального дистанцирования и 23 нарушения масочного режима. Сумма штрафа за несоблюдение предписаний может составлять от 30 до 300 тысяч рублей», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости ВладиславОвчинский.

Всего же с начала действия режима повышенной готовности ведомство провело 151 544 контрольно-инспекционных мероприятия на предмет соблюдения социального дистанцирования. По итогам проверок нарушения выявлены у 2674 организаций. Из них 1665 нарушений пришлось на заведения индустрии красоты. Было составлено 1243 протокола на общую сумму 73 млн рублей.