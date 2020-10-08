Магас, 8 октября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. В Ингушетию прибыли из подмосковной Кубинки экипажи авиагруппы «Стрижи». Семь истребителей МиГ-29 приземлились в аэропорту «Магас», выполнив по пути одну промежуточную посадку в Липецкой области. Летчики прославленной группы примут участие в торжествах, посвященных 250 — летию присоединения Ингушетии к России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пилотажныее группы «Русские витязи» и «Стрижи»

Экипажи самолетов встретили в аэропорту зажигательной лезгинкой и традиционными ингушскими угощениями. По словам заслуженного военного летчика, замкомандира войсковой части по летной подготовке, полковника Сергея Осяйкина, заранее были обсуждены с руководством аэропорта «Магас» все вопросы безопасности, определены технические возможности, согласована программа выступлений.

На 9 октября запланированы тренировочные полеты. Сегодня, 8 октября, и завтра для ингушских школьников в аэропорту состоятся экскурсии с возможностью посидеть в кабине пилота боевых машин, сообщил Осяйкин «Интерфаксу». Показательная программа состоится во время торжественного мероприятия 10 октября в 16:45. Увидеть пролет «Стрижей» смогут гости праздника, собравшиеся на стадионе в городе Сунжа.