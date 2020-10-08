На предприятии в Обнинске начали выпускать импортозамещающую микропродукцию
Обнинск, Калужская область, 8 октября, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области приступило к серийному выпуску малоразмерных керамических тиглей для термического анализа. Проект реализован с целью импортозамещения. Об этом 8 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.
Керамические малоразмерные тигли ОНПП «Технология» по структурным параметрам и физико-техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а их стоимость — в два раза ниже, чем у импортных образцов. Ежемесячно на предприятии будут производить до 1000 изделий, что в дальнейшем полностью обеспечит спрос на данную продукцию в России. Керамические тигли диаметром 6,9 мм (в два раза меньше копеечной монеты) и объемом 85 микролитров созданы из корундового сырья и используются как емкости для исследуемых образцов при высокотемпературных термоаналитических измерениях, обеспечивая высокую точность получаемых результатов. Изделия обладают химической устойчивостью и способны выдерживать температуру до 1700 0 С.