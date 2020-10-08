Москва, 8 октября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В новом учебном году в учебных заведениях России пока нет эпидемического развития, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Она отметила, что в некоторых вузах, где студенты нарушают санитарные требования и не носят маски, напряжение больше.

«Но я хочу сказать, что эпидемиологических ситуаций, вспышек каких-то ни в одном учебном заведении мы в этом сезоне не наблюдаем», — сказала она.