Санкт-Петербург, 8 октября, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Отельный бизнес в России полностью восстановится не раньше 2022−2023 годов. Такого мнения придерживаются эксперты по итогам анализа объемов спроса в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Four Seasons в Санкт-Петербурге

В августе загрузка гостиниц приблизилась к докризисному уровню благодаря всплеску внутреннего туризма летом. По мнению аналитиков, больше других выиграли рынки, туристские достопримечательности которых совмещаются с комфортной и современной городской инфраструктурой.

«Немаловажным фактором также является возможность добраться до города на автомобиле. В эпоху высоких коронавирусных рисков россияне с большей готовностью путешествуют на средние дистанции на личном транспорте, что в августе обеспечило отличные среднемесячные показатели загрузки отелям Петербурга и Казани», — отметила партнер компании Cushman & Wakefield Марина Усенко.

Так, в Петербурге загрузка отелей в августе составила 52,1%, что десятикратно выше показателей мая и июня, когда в городе традиционно начинается сезон «белых ночей». В то же время до уровня августа 2019 года (88,4%) все еще далеко.

В Казани уровень загрузки в августе превысил 58%, что можно считать успехом даже на фоне августа 2019 года (72,9%). В апреле и мае этого года казанские отели были заполнены лишь на 4,4% и 5,9% соответственно.

Гостиничный рынок Екатеринбурга в августе отчитался о более низкой загрузке в пределах 43% (57,9% в августе 2019 года), что сопоставимо с московскими результатами. Заполняемость отелей Москвы в августе составила 39,6% (в августе 2019 года — 88,9%).

В отличие от Москвы и Петербурга, региональные рынки меньше зависят от зарубежного спроса, поэтому меньше просели из-за COVID-19, считают эксперты. В частности, в отелях столицы доля иностранцев в среднем по году составляет 40%, Петербурга — около 50%. Поэтому как только границы оказались перекрыты, оба рынка быстро ощутили существенное падение объемов спроса.

На этом фоне крупные мегаполисы, например, Казань и Екатеринбург, развиваются в основном за счет внутреннего спроса. Доля иностранных гостей в их отелях, как правило, не превышает 5−10%, так что полной приостановки бизнеса там не произошло. Аналогичную тенденцию аналитики видят и в других странах.