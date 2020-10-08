Москва, 8 октября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Владимира Долгих.

Владимир Иванович Долгих

«Владимир Иванович пользовался авторитетом и уважением коллег. При его участии шло становление отечественной промышленности, развивались Красноярский край и территории Крайнего Севера», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Долгих вел активную общественно-политическую деятельность. На протяжении многих лет, с 1966 года он работал в Верховном Совете СССР и РСФСР, с 2011 по 2013 год был депутатом Госдумы.

«Возглавляя ветеранскую организацию Москвы, Владимир Иванович, настоящий патриот, многое сделал для поддержки ветеранов, воспитания молодого поколения. Его ценили, у него учились. Светлая память», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве на 96-м году жизни умер председатель столичного совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих.