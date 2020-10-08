Ярославль, 8 октября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Минстрой РФ выделил Ярославской области дополнительно 499 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Деньги

«С начала 2020 года новые квартиры или денежные компенсации получили 375 жителей региона: в Ярославле — 159 человек, в Угличе — 134, в Мышкине — 64, в Пошехонье — 9, в Рыбинске — 8, в поселке Некрасовское — 1. Всего охвачено 6330 квадратных метров аварийного фонда. До конца декабря по плану будут переселены еще 125 человек», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Сейчас идёт расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные деньги из федерального бюджета позволят ускорить этот процесс.