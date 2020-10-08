Южно-Сахалинск, 8 октября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Сахалинской области разработали план развития транспортной системы островного региона, в который входит единая схема. Это позволит пассажирам выбирать оптимальный путь передвижения по региону.

Tyurina yu Аэропорт «Южно-Сахалинск»

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Как пишет ТАСС, в единой схеме, которая сейчас проходит согласование, предусмотрено передвижение на авиационном, железнодорожном, автомобильном и морском транспорте.

Власти региона намерены в ближайшие годы восстановить сеть советских аэродромов.

Для морских перевозок между Сахалином, Курилами и материком на заводах в Санкт-Петербурге и Хабаровском крае строятся четыре парома.

Движение всех видов транспорта будет синхронизировано.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, в «районах ситуация с дорогами «аховая». В этом году приступили к ремонту дороги Новый Ургал — Чегдомын, участка дороги Комсомольск — Березовый».