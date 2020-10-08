Кострома, 8 октября, 2020, 11:37 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки умерли два больных COVID-19 — сообщает оперативный штаб региона. Очередными жертвами новой инфекции стали 77-летняя женщина и мужчина 83 лет.

Таким образом, за весь период эпидемии коронавируса в регионе скончались 94 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. За минувшие сутки в области выявили ещё 66 инфицированных.

По состоянию на 8 октября, в Костромской области коронавирусом заразились 5232 человека. Врачи вылечили 3819 человек. В стационарах находится 201 пациент, 1118 инфицированных отправлены на домашнее лечение.