Киев, 8 октября, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Протокол бывшего президента Украины Виктора Януковича в момент, когда он еще занимал свой пост, работал так строго, что рядом «муха не летала», но все равно уступал соответствующему российскому протоколу.

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Об этом заявил экс народный депутат Рады, бывший мэр Харькова и бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью Дмитрию Гордону.

Добкин заявил, что единственный протокол, который перебил протокол Януковича, — это был протокол президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в 2011 году.

«Я их обоих встречал (речь идет о подписании т.н. харьковских соглашений в 2011 г., Добкин на тот момент был губернатором области — ред.)… И понял, что, действительно, эта поговорка: что легче с террористами, чем с протоколом президента Российской Федерации, — это на самом деле правда», — заявил политик.

Вместе с тем Добкин добавил, что все равно «обдурил» российскую делегацию.

«Они все равно у меня пошли пешком, и без снайперов на крышах, которых требовали, и всего остального… Но это было, скорее всего, связано с харизмой на тот момент Януковича и с бесхребетностью Медведева… Я не понимаю, как такой человек мог руководить такой страной, как Российская Федерация», — сказал экс-депутат Рады.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении Михаила Добкина, который формально считается якобы пророссийским политиком и входил в разные оппозиционные политсилы, с 2018 года действуют санкции России.

На тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев, одобривший решение, в своем комментарии отметил, что санкционный список расширили «для защиты интересов Российского государства, компаний и граждан России».