Москва, 8 октября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В Москве на 96-м году жизни скончался председатель столичного Совета ветеранов Владимир Долгих. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Иванович Долги́х

«Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих», — написал мэр в социальной сети.

Долгих с 2002 года возглавлял Московскую городскую общественную организацию ветеранов.

Входил в совет директоров «Норникеля», являлся депутатом Госдумы, членом Совета Федерации.