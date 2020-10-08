Томск, 8 октября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу на пожаре» ученика Итатской школы Томского района Николая Фролова. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в администрации Томской области.

Tomsk.gov.ru Награждение медалью «За отвагу на пожаре» ученика Итатской школы Томского района Николая Фролова

Дом многодетной семьи Фроловых загорелся в декабре 2018 года из-за взрыва газового баллона. Пожар случился ночью. Родители и трое детей серьёзно пострадали. 11-летний старший сын Николай Фролов, заслонивший от огня среднего брата, получил сильнейшие ожоги.

Мальчик вместе с семьёй долгое время проходил лечение в ожоговом центре Нижнего Новгорода, а затем в Томске. В декабре 2019 года семье Фроловых вручили ключи от трёхкомнатной квартиры в селе Томском. Было направлено ходатайство о награждении мальчика государственной наградой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области за спасение из горящего дома пятерых маленьких детей наградили двух подростков.

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