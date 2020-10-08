Москва, 8 октября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) установили дополнительные стойки SOS и динамические табло. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Информационные стойки в московском метро

«На станциях диаметров дополнительно установили более 100 стоек SOS и 40 динамических табло», — говорится в информации.

Табло показывают время отправления ближайшего поезда, стойки сообщают расписание и позволяют подзарядить гаджеты.

Также на некоторых станциях устанавливают погодные модули для укрытия от ветра и осадков.