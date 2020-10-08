Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Учёные Дальневосточного федерального университета, прибывшие на Камчатку для установления причин массовой гибели обитателей морского дна в Тихом океане, зафиксировали огромное загрязнение воды веществом неизвестного происхождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВФУ.

41.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС у берегов Камчатки

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На вертолёте участники экспедиции обследовали акваторию от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная.

Загрязнение хорошо видно — его отличает необычная пена на волнах и темно-зелёный цвет. Примерная площадь пятна растянулась от бухты Спасения до бухты Лиственничной на 40 км, ширина от 30 до 100 метров.

Учёные взяли пробы воды и выброшенных штормом биологических образцов, которые направлены для исследования в ДВФУ и ДВО РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, представители российского отделения Greenpeace, которые прибыли на Камчатку для того, чтобы разобраться в причинах массовой гибели обитателей морского дна, обнаружили в одной из бухт Тихого океана пятно со специфическим запахом и неестественным цветом.