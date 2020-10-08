Вашингтон, 8 октября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В министерство юстиции США поступила ещё одна партия документов, которые касаются приписываемых президенту Дональду Трампу «связей с Россией». Материалы передал 7 октября глава американской Национальной разведки Джон Рэтклифф, сообщает портал Axios.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агент Кремля

Документы направлены минюсту в ответ на запрос со стороны спецпрокурора Джона Дарема, пояснил Рэтклифф. Всего нацразведка предоставила минюсту около 1 тыс. страниц документов.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2019 года спецпрокурор Джон Дарем ведёт проверку обстоятельств слежки американских спецслужб слежки за предвыборным штабом Трампа в 2016 году. Позднее проверка Дарема переросла в уголовное дело.

Трамп 6 октября в своём микроблоге сообщил, что разрешил полностью рассекретить все документы, относящиеся к расследованию приписываемых ему связей с РФ, а также скандалу с электронной почтой Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты вместе с ним в 2016 году.

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