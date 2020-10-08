Москва, 8 октября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Главная цель вакцинации населения России от гриппа — защита от эпидемии, спасение жизни тех, у кого есть риск умереть от осложнений, сообщили в Роспотребнадзоре, напоминая о важности прививки от гриппа.

Mil.ru Вакцинация

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Вирус гриппа распространяется очень быстро. Грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно в группах риска (дети, пожилые люди), и часто бывают различные осложнения

Если сделать прививку против гриппа, то человек или не заболеет совсем, или перенесёт заболевание в легкой форме и без осложнений. Вакцина безопасны и позволят защитить от гриппа себя и своих близки.

Как сообщало ИА REGNUM. в России против гриппа привито более 30,9 млн человек, что составляет 21,1% от численности населения страны.

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