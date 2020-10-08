Курган, 8 октября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил людей старшего поколения проводить больше времени дома в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Ведь возможности врачей не безграничны, и ограничения, и замедление экономической активности никому не нужны. Об этом он написал в своём паблике в сети «ВКонтакте».

Vk.com/shumkov_vadim Screenshot

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"Чем больше наших земляков в период пандемии носят маски в транспорте и магазинах, избегают общественных мест и скопления людей, соблюдают гигиену рук и открытых поверхностей, тем быстрее мы преодолеем эти проблемы», — обратился к пожилым курганцам глава региона.

Вадим Шумков напомнил, что пожилые люди с хроническими заболеваниями тяжелее остальных переносят COVID-19. И среди них высокий процент летальных исходов этой коварной болезни.