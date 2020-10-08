Москва, 8 октября, 2020, 07:36 — ИА Регнум. Ростехнадзор объявил открытый конкурс в электронной форме на работу по созданию и развитию цифровой платформы «Автоматизированная информационная система Ростехнадзора». Начальная цена тендера превышает 0,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Итоги конкурса подведут 12 ноября 2020 года. Начальная цена контракта — 515 815 709,69 рубля. При этом 50% от цены запланировано выплатить в виде аванса. Профинансируют работы из федерального бюджета.

Участники конкурса должны будут предоставить обеспечение заявки в размере 25 790 785,48 рубля.

Выполнить работы планируется с момента заключения по 20 декабря 2021 года.

В документации к тендеру уточняется, что цифровая платформа представляет собой «многопользовательскую территориально распределённую информационно-телекоммуникационную систему обработки и передачи информации с различным уровнем доступа пользователей к обрабатываемой информации, не составляющей государственной тайны, получаемой в рамках выполнения пользователями своих функций».

При создании платформы планируется задействовать как минимум три информационные системы — комплексную систему информатизации Ростехнадзора, автоматизированную систему по регулированию безопасности в области использования атомной энергии и единый портал тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехсооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.