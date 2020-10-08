Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2020, 07:32 — ИА Регнум. Представители российского отделения Greenpeace, которые прибыли на Камчатку для того, чтобы разобраться в причинах массовой гибели обитателей морского дна, обнаружили в одной из бухт Тихого океана пятно со специфически запахом и неестественным цветом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

«Плот», «Калейдоскоп ужасов 2», реж. Майкл Горник, США, 1987 Пятно

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал, что при облёте акватории было замечено пятно в районе бухты Саранной.

«Если это пятно, то, получается, что оно не движется. Потому что в прошлые дни оно было на том же месте», — отметил глава региона.

В этом районе в четверг, 8 октября, будет работать экспедиционное судно.

Представители Greenpeace в свою очереди заявили, что видели пятно при обследовании бухты Вилючинской.

«Мы видели пятно, которое, возможно, пошло дальше бухты Саранной. Действительно, оно специфически пахнет и неестественного цвета. Мы взяли пробы и уже отправили их в Москву. Также мы видели остатки этого пятна в бухте Безымянной», — отметил представитель организации Василий Яблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные продолжают обследовать Тихий океан у берегов Камчатки, где произошла массовая гибель обитателей дна. Видимых причин обнаружить не удалось. Специалисты ждут детальных анализов воды.

По официальной информации Генеральной прокуратуры РФ, пробы воды, взятые в районе Халактырского пляжа на тихоокеанском побережье Петропавловска-Камчатского, показали присутствие нефтепродуктов и фенола.