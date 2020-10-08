Москва, 8 октября, 2020, 07:20 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» объявила открытый конкурс, в рамках которого планирует определить исполнителя на крупный контракт по утилизации межконтинентальных баллистических ракет. За утилизацию 18 ракет корпорация готова заплатить более 705 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Mil.ru МБР «Воевода»

Итоги конкурса планируется подвести 5 ноября 2020 года. Начальная цена лота — 705 900 200 рублей. По контракту предполагается аванс в размере 80%. Профинансируют работы из федерального бюджета в рамках программы «Обеспечение обороноспособности страны» (подпрограмма «Промышленная утилизация вооружения и военной техники»).

Сроки выполнения работ — с 1 января 2021 по 30 ноября 2023 года.

«Целью выполнения работ (оказания услуг) является транспортировка, подготовка к нейтрализации, нейтрализация, разборка, ликвидация и утилизация 18 межконтинентальных баллистических ракет РС-20Б и РС-20В (далее — РС-20), выведенных из боевого состава Минобороны России (РВСН), реализация полученных продуктов утилизации, захоронение (уничтожение) неликвидных отходов», — отмечается в техзадании.