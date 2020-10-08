Москва, 8 октября, 2020, 03:51 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 18 ноября 2020 года начнёт рассматривать иск Минобороны России о взыскании многомиллионной неустойки с компании, которая работает в сфере утилизации вооружений, ремонта военной техники — АО «55 Арсенал» из Тверской области, передаёт ИА REGNUM.

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Иск поступил 29 сентября, а 30 сентября его приняла судья Полякова. Речь идёт «о взыскании неустойки в размере 10 313 243 руб. 58 копеек».

В феврале 2020 года министерство уже взыскивало с АО 2 424 676 рублей 29 копеек неустойки по контракту от 2018 года. Он был заключён на сумму 227,7 млн рублей, и ответчик обязался выполнить капитальный ремонт боевой машины 9П140 реактивной системы залпового огня 9К57 «Ураган».

Напомним, компания-ответчик, по данным на июнь 2016 года, была в собственности АО «Ремвооружение». Обществу принадлежало 99,9% акций. «55 Арсенал» выступал исполнителем почти по 50 контрактам на 352 млн рублей, из которых как минимум четыре с Минобороны РФ. Помимо этого, АО — заказчик почти по 400 госконтрактам.