Москва, 8 октября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с неожиданной инициативой — предоставить регионам больше финансовой самостоятельности. На заседании Совета Федерации она обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с предложением дать главам субъектов большую степень финансовой свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Матвиенко сетует, что у регионов «связаны руки» и губернаторы в недостаточной степени могут распоряжаться финансовыми ресурсами. Она уверена, что «на земле» виднее, как эффективнее распорядиться средствами.

«Мы настолько связали руки регионам, вроде как им помогаем, а губернатор шаг вправо — шаг влево не может сделать. Надо давать больше свободы, надо больше давать средств, которым губернаторы сами определяли приоритеты на их расходование, им на земле все это лучше видно. Надо концепцию в этом смысле менять реально», — сказала председатель Совета Федерации.

Часть экспертов считают заявление Матвиенко странным: в последние два десятилетия российская власть, наоборот, последовательно наращивала централизацию страны. Финансово самостоятельные региональные власти федеральному центру, судя по всему, были не нужны, Кремль видит в губернаторах исполнителей и контролеров федеральных программ и проектов, на которые сам же и выделяет средства, полагают наблюдатели. Еще один аргумент против того, чтобы оставлять деньги в регионах, — коррупция на местах.

В то же время в последние годы то и дело возникают разговоры о том, что именно сверхцентрализация не дает регионам эффективно развиваться и в этом вопросе надо что-то менять. Но в итоге разговор сводится к предложениям дать большую самостоятельность муниципальным властям и обеспечить их хоть каким-то финансовым ресурсом. Поправки к Конституции также были направлены на укрепление органов местного самоуправления — отныне они входят в единую систему публичной власти и являются нижним звеном властной пирамиды.

Что касается глав субъектов, то их полномочия в последние годы существенно не расширялись. Разве что пандемия коронавируса внесла некоторые послабления — главам регионов было разрешено самим определять степень ограничительных мер на вверенной им территории.

Интригой остаются новые функции Государственного совета. Теперь этот орган власти прописан в Конституции, но его статус должен определить федеральный закон, который пока не принят. Именно Госсовет объединяет глав субъектов Федерации и в перспективе может им дать некое влияние на федеральном уровне. В этой связи заявление Матвиенко о предоставлении главам регионов большей финансовой самостоятельности также может сыграть роль в усилении региональных властей.

Тем не менее политолог Николай Евдокимов считает, что само по себе заявление Матвиенко ещё ничего не означает — оно лишь поднимает проблему. А проблема известна — взаимоотношение федерального центра и регионов и степень самостоятельности субъектов.

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Политолог Дмитрий Михайличенко уверен, что предложение Матвиенко носит не стратегический, а вполне прикладной характер — регионам остро нужны деньги на выполнение социальных обязательств, а федеральный центр не может их дать из-за экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса. В то же время большинству субъектов закрыт доступ на рынок коммерческих кредитов из-за большого объема имеющихся долгов. Дать такой доступ и означает «дать большую степень финансовой свободы», считает политолог.

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Депутат Госдумы России от Республики Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) заявил, что систему распределения налоговых доходов между федеральным центром и регионами давно пора менять. Федеральный центр забирает себе в бюджет все наиболее легко собираемые налоги, в частности НДС. Пора переходить к принципу «где работаешь — там и платишь налоги», иначе все деньги так и будут оседать в Москве, где находятся офисы почти всех компаний, уверен Казанков.

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Схожего мнения придерживается и оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв: Валентина Матвиенко предлагает давать регионам больше средств, хотя логичнее было бы другое — забирать у них меньше денег. Тогда губернаторы станут наконец заинтересованными в развитии бизнеса на местах, а средства смогут направлять туда, где это необходимо, а не туда, куда допускают федеральные программы. Есть, правда, сомнения в том, что губернаторы к этому готовы, добавил эксперт.

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Проблема зашла в тупик, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. В течение многих лет от губернаторов требовался прежде всего навык по добыванию денег в Москве, теперь им предлагают дать больше самостоятельности, но ведь для этого нужна совсем другая подготовка, считает депутат.

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Политолог Сергей Кулагин в свою очередь уверен, что в ближайшее время от слов к делу в этом вопросе не перейдут. Федеральному центру в нынешних условиях не нужны финансово самостоятельные регионы с сильными лидерами, полагает он. При высокой закредитованности регионов центр никогда не даст главам субъектов право распоряжаться направленными из Москвы целевыми деньгами, к тому же сейчас сильные регионы не нужны Москве ввиду близящегося трансфера власти, считает Кулагин.

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