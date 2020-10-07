Милан, Италия, 7 октября, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Общий объем продаж в Италии в июле 2020 года, по уточненным данным, снизился на 14,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 7 октября.

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Снизились объемы продаж как продукции, сделанной в ЕС (на 11,5%), так и произведенной за его пределами (на 17,5%).

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделениепочти 100млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕСбюджет Италии иитальянские компаниимогутполучить около 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.