Салехард, 7 октября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. На Ямале суд отправил в колонию больного с COVID-19, который, достоверно зная о своём диагнозе, сбежал из инфекционного стационара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878 (фрагмент)

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Следствием и судом установлено, что 27 мая 2020 года подсудимый выпрыгнул из окна второго этажа инфекционного стационара горбольницы Лабытнанги, не имея при себе средств индивидуальной защиты. Далее он отправился по своим делам, распространяя инфекцию среди горожан.

Суд признал недобросовестного пациента виновным по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.