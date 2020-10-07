Рязань, 7 октября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в Рязанской области после взрывов на складе боеприпасов в Скопинском районе, сообщил 7 октября журналистам губернатор Николай Любимов.

62.mchs.gov.ru Машина спасателей МЧС на месте пожара в Рязанской области

Любимов «Режим ЧС уже введён, областной режим ЧС».

Режим ЧС позволил подключить к ликвидации последствий ЧП большие силы и средства. Эвакуация людей проводится в радиусе 25 км от места пожара.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Желтухино после возгорания сухой травы начались взрывы на складе боеприпасов. По предварительным данным, пострадали не менее шести человек.