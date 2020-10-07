Кострома, 7 октября, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Проблему дефицита кадров в костромских поликлиниках решают с помощью студентов-фельдшеров — сообщает ГТРК «Кострома».

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На работу в медучреждения Костромы вышли студенты старших курсов. Они помогают персоналу заполнять документы и обзванивать пациентов, находящихся на больничном.

Если ситуация продолжит развиваться в негативном ключе, вести приём в государственных поликлиниках начнут медики из частных клиник. Об этом департамент здравоохранения области договорился с руководителями платных центров.

Напомним, проблема нехватки врачей актуальна для многих медучреждений Костромы. Поликлиники не справляются с наплывом пациентов, а больные вынуждены ждать прихода терапевта на дом по нескольку дней. Наиболее острая ситуация в этом плане сложилась в поликлиниках для взрослых №1 и №4 в областном центре.

Оперативно сообщить корреспонденту ИА REGNUM, сколько врачей в настоящее время не хватает поликлиникам региона и скольких студентов удалось привлечь для помощи медикам, сотрудники областного департамента здравоохранения отказались.