Кострома, 7 октября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. В Костромской области за январь-август 2020 года на 48,5% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры России. Цифра приводится в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Vectorportal

В УМВД России по региону неоптимистичную статистику объяснили ростом числа IT-преступлений, в том числе дистанционных краж денег:

«Один из главных факторов роста — увеличение числа IT-преступлений, в том числе краж с банковских счетов. Такие преступления входят в категорию тяжких. Подобных преступлений совершается действительно очень много, это общероссийская тенденция», — пояснил начальник отделения отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области Алексей Пряхин.

Всего за 8 месяцев текущего года в Костромской области зарегистрировали 2006 тяжких и особо тяжких преступлений. Нераскрытыми остались 1023 дела, предварительно расследовать удалось 636 преступлений.

Кроме этого, статистики указали на растущую активность наркопреступников — количество фактов сбыта наркотиков в отчётном периоде в регионе возросло на 65,2% — до 555.